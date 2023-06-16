"На 8-м км автодорог Алексин-Егнышевка-Ламонова и Хатманово-Сотино-Мясоедово, непосредственно прилегающей к месту проведения мероприятий, введены временные ограничения на стоянку транспортных средств", — сообщила пресс-служба регионального УГИБДД в пятницу.

В частности, дополнительно установлены дорожные знаки "Остановка запрещена", разрешающие проведение эвакуации незаконно припаркованных автомобилей.

В связи с ограниченным количеством парковочных мест ГИБДД предлагает отказаться от использования личного транспорта и постараться добираться до места проведения мероприятия организованными группами.

Также автоинспекторы обратят особое внимание на водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее в оргкомитете заявляли, что всего в рамках фестиваля пройдет более ста концертов.

"Дикая Мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области.

В 2020-2021 годах фестиваль не проводился из-за веденных ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Тульской области. В 2022 году фестиваль впервые длился 10 дней и разделился на два направления: мультижанровое под названием "Дикая Мята Green" и электронное "Дикая Мята Violet". В общей сложности прошло свыше 170 выступлений, фестиваль посетили 36 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на месте проведения фолк-фестиваля "Дикая Мята" будет создана всесезонная площадка с развитой инфраструктурой. В частности, предполагается создание парковки, кемпинга на 4 тыс. мест и обустройство территории в 80 га. В дальнейшем на этой площадке планируется проведение различных фестивалей, в том числе гастрономических с участием местных фермеров, спортивных и образовательных мероприятий.