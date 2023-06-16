На расположенном рядом с Боровском участке реки многочисленные ухоженные родники с обустроенными купелями, прудом и искусственным водопадом.

"На указанном участке отмечается высокий уровень биологического разнообразия: выявлено 254 вида сосудистых растений, 24 вида рыб, 71 вид птиц и 16 видов млекопитающих. Среди краснокнижных: гулявник прямой, норичник теневой, аист белый и выдра речная", — отмечается в сообщении пресс-службы. Работа по особой охране природных территорий проводится в рамках нацпроекта "Экология".