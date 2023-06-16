"Этот вопрос изучается. Это не такая простая ситуация — в нынешних обстоятельствах давать апелляцию на решение Верховного суда Нидерландов", — сказал Швыдкой в кулуарах Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о том, будет ли подана апелляция на решение суда.

При этом он отметил, что вынесенное решение — политическое, а не юридическое.

"Это решение не юридическое, а политическое, поэтому, честно говоря, другого ожидать от Нидерландов было сложно. Но я надеюсь, что все-таки можно это вернуть в юридическую плоскость", — добавил Швыдкой.

Четыре музея — Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" — направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море".

После присоединения Крыма к России в 2014 году возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота" из 2 тыс. предметов. Крымские музеи в иске к голландскому музею Алларда Пирсона потребовали вернуть экспонаты на полуостров, начался судебный процесс.

Верховный суд Нидерландов 9 июня текущего года поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе "скифского золота", постановив передать его Украине.