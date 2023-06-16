"На ярмарке можно будет продегустировать и купить российское вино, сыры, принять участие в дегустациях и мастер-классах, послушать лекции и живую музыку. На проведение мероприятия с помощью комитета по туризму и министерства экономического развития мы выиграли субсидию, дополнительно выделены региональные средства", — говорится в сообщении.

Событие направлено на популяризацию в России винной культуры, отечественного продукта, осознанного потребления и на развитие науки и отраслей, связанных с виноградарством и виноделием.

На мероприятии будет представлено более 40 брендов вин Кубани, Кавказа, Крыма и Дона, отмечают организаторы.

Ключевые познавательные мероприятия эногастрономической ярмарки "Виноград" будут сосредоточены в шатре "Винология". Дегустации будут работать с первого дня ярмарки, они будут сопровождаться рассказами о производстве вина.

Ежедневно на ярмарке будут проходить винные зарядки или винные медитации. "Посетители, помимо дегустации, будут играть в игры: винное казино, угадай мелодию, бинго или квиз. Также псковичам предоставляется возможность стать амбассадором российского вина и получить удостоверение", — говорится в сообщении.

Ярмарка проходит при поддержке национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", правительства Псковской области, НИЦ "Курчатовский институт".