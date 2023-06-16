"По факту возникновения инфекционной заболеваемости в лагере "Лазурный" главным государственным санитарным врачом по территории вынесено постановление о введении ограничительных мероприятий в детском лагере "Лазурный" ( Выкса) путем прекращения работы оздоровительной смены", — говорится в сообщении.

Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжаются, добавили в ведомстве.

На сайте детского центра "Лазурный" сообщается, что смена стартовала 1 июня сроком на 21 день. Она собрала участников учебных интенсивных сборов, прошедших конкурсный отбор.

В свою очередь министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале, что с пятницы власти проводят комплексную проверку организации работы детских оздоровительных учреждений летнего отдыха.

"Вместе с сотрудниками Роспотребнадзора проверим работу пищеблоков, условий доставки и хранения продукции, будет дана оценка, в каком состоянии поддерживается порядок на территории детского учреждения, в помещениях и на спортивных площадках. Также будет проанализирован актуальный кадровый состав организаций — все необходимые специалисты должны работать в учреждении", — написал он.

Министр добавил, что летняя детская оздоровительная кампания продолжается в штатном режиме, проверка не помешает работе лагерей.

Ранее со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора сообщалось о проведении эпидемиологических расследований в двух детских оздоровительных лагерях Нижегородской области.

В частности, в лагере "Золотой колос" Арзамасского района зарегистрирован случай стрептококковой инфекции. Доставленный из лагеря 13-летний подросток умер в больнице, возбуждено уголовное дело.

Кроме того, поступила информация об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Лазурный" Выксунского района.

По данным регионального СУ СКР, в "Лазурном" за медпомощью обратились трое детей.