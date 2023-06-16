"Наша цель — к 2030 году увеличить совокупный номерной фонд до 26 тыс. мест (сейчас он составляет более 17 тыс. мест). Эти сроки определены неслучайно. В 2030 году будет отмечаться 650-летие Куликовской битвы. К этой знаковой дате мы формируем большой патриотический, научный, культурный и туристический кластер", — сказал Дюмин, слова которого приводятся на сайте региональной Корпорации развития.

Отмечается, что в Тульской области уже представлены крупные российские гостиничные сети, открываются небольшие отели, развивается инфраструктура загородного отдыха.

В 2023 году в регионе ожидается принять примерно 1,7 млн туристов, а к 2030 году поток должен составить 2 млн человек, подчеркивается в сообщении.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.