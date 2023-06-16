"Специалисты водоканала успешно восстановили три магистральных водовода, ранее поврежденных в результате непогоды. Работа КНС "Мацеста" после наводнения восстановлена без ущерба для экологии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что серьезные нештатные ситуации произошли на фоне ночных залповых ливней, которые спровоцировали превышение уровня реки Мацеста до неблагоприятных отметок. В общей сложности на разных участках местности было переложено порядка 200 м трубопроводов различного диаметра. В ликвидации всех нештатных ситуаций было задействовано 40 человек и два десятка единиц спецтехники.

Кроме того, специалисты водоканала успешно завершили пуско-наладочные работы на крупной КНС в микрорайоне Мацеста. Накануне все ее помещения были затоплены 8-метровой толщей воды. В общей сложности было откачано 1,5 млн тонн.

Тщательной проверке подверглись насосы, электродвигатели, технологическое оборудование, высоковольтные трансформаторы, шкафы управления, начиненные важным программным обеспечением. Весь комплекс работ проводился без вреда и ущерба для экологии курорта.

"Работа объекта была выведена на штатные показатели, а канализование микрорайона восстановлено в полном объеме", — отмечает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что ранним утром 14 июня из-за обильных ливней в Сочи из берегов вышли две горные реки Мацеста и Мзымта. Они затопили низменную часть микрорайона Мацеста в Хостинском районе курорта. Вода зашла в 97 домовладений, затопила десятки припаркованных автомобилей. Жертв нет. Со стихией боролись 220 спасателей. Власти ввели локальный режим ЧС.