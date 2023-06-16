«По информации крупнейших туроператоров-членов АТОР на данный момент обязательств перед мобилизованными туристами у них нет – деньги возвращались по факту обращений независимо от причины отказа», — говорится в сообщении.

В ассоциации добавляют, что случаев отказа от туров по причине мобилизации было немного.

«Масштабы несопоставимы с другими потрясениями, которые испытал рынок: например, закрытием границ из-за начала «пандемии» или приостановкой воздушного сообщения с зарубежными странами», — говорится в сообщении.

Президент Владимир Путин на этой неделе подписал закон о возврате денег за туры мобилизованным россиянам. Согласно тексту документа, мобилизованные, служащие по контракту, и добровольцы, участвующие в СВО, а также их родственники смогут в полном размере вернуть стоимость неиспользованной турпутевки, купленной в период с 1 сентября 2021 года. При этом возврата средств можно требовать в течение трех лет со дня заключения договора о реализации турпродукта.