"Мы живем в Арктике, и для нас это самая любимая земля, и мы очень хотим, чтобы как можно больше наших с вами соотечественников и гостей с ней познакомились. Вы сказали, что непросто до нас добраться, на самом деле, это такое распространенное заблуждение", — сказал Артюхов в пятницу на сессии "Русская Арктика центр притяжения. ООПТ XXI века" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава региона отметил, что время в пути на самолете из Санкт-Петербурга до Салехарда составляет 2,5 часа, из Москвы — 2 часа 40 минут. "Мы из-за известных ограничений сегодня в Сочи летим из Москвы в два раза дольше", — добавил губернатор.

От аэропорта Салехарда до подножья гор, как подчеркнул Артюхов, час пути на машине.

"Это, действительно, близко, и вопросы про то, что это невозможная транспортная схема, в нашем случае, к счастью, это не совсем так. Действительно, знакомство с Арктикой в пределах трех часов лета — это уникальная возможность", — заявил глава региона.

Он напомнил, что на Полярном Урале планируется строительство горнолыжного комплекса в рамках первой в России концессии в туристической сфере.