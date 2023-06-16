Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта в рамках ПМЭФ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Парма" Дарья Афанасьева.

Планируется, что реализация проекта позволит привлечь до 800 млн рублей инвестиций и создать не менее 40 новых рабочих мест.

"Инвестиционный проект предполагает провести реставрацию дворянской усадьбы Алексея Куропаткина. На данный момент ведутся проектно-изыскательские работы в военно-историческом архиве в Москве, которые позволят найти документы и чертежи старинного имения, а также определить новые факты жизни и деятельности генерала", — отметили в пресс-службе.

Будет проведена очистка прилегающего к усадьбе парка с установкой освещения и организацией прогулочной зоны, запланировано строительство модульных некапитальных средств размещения, устройство новых туристических маршрутов, пляжа, спортивной площадки.

В усадьбе в дальнейшем планируется открыть музей провинциального быта с помещениями для проведения культурных мероприятий.

Благоустройство территории и дальнейшая реставрация усадьбы Алексея Куропаткина станут важным вкладом в развитие туристической привлекательности самого древнего в Тверской области города Торопца, который в 2024 году отметит 950-летие первого летописного упоминания, подчеркивается в сообщении.