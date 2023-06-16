Соответствующее соглашение между регионом и компанией подписано в рамках ПМЭФ-2023.

По словам Томенко, в рамках соглашения в Белокурихе будет создан туркомплекс с гостиницей на 350 мест, центром превентивно-оздоровительной медицины, открытым минеральным бассейном и СПА-комплексом.

"К 2027 году комплекс планируется запустить, по предварительным подсчетам объем инвестиций составит около 2 млрд рублей", — написал глава региона.

В состав холдинга "Сибинтел" входят строительные, логистические и торговые компании, термальный курорт "ЛетоЛето", мебельная фабрика, ряд предприятий АПК, в том числе птицефабрика "Пышминская". Согласно данным ЕГРЮЛ, гендиректору холдинга Владимиру Шевчику принадлежит 75% ООО.