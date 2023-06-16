Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, соглашение о реализации проекта подписали губернатор региона Вениамин Кондратьев, гендиректор компании "Домина Менеджмент" Еудженио Преатони на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в четверг.

Это буде первый отель итальянской сети в Краснодарском крае. Проектом предусмотрено строительство отеля на 1,2 тыс. номеров, а также бассейна, ресторана, СПА-комплекса, конгресс-центра и аквапарка. Срок реализации проекта — 2024-2027 годы.

"Благодарен, что в это непростое время вы приняли решение инвестировать в экономику Краснодарского края и России. Ваша компания открывает горизонты мирового гостиничного отдыха, к которым мы активно стремимся.Анапа сегодня особенно привлекательна для инвесторов, здесь есть все условия для успешного бизнеса. Уверен, что проект, безусловно, повлияет на развитие курорта и всего Черноморского побережья", — отметил губернатор на церемонии подписания.

В настоящее время в крае насчитывается более 10 тысяч средств размещения, в том числе, 277 отелей категории 4-5 звезд. Наибольшее количество таких объектов расположены в Сочи, Анапе и Геленджике.

Итальянская сеть отелей Domina, согласно данным на ее сайте, была основана в 1991 году, в настоящее время представлена в шести странах: Италии, Германии, Эстонии, Латвии, Египте и России.

Открывшийся в 2012 году отель в Санкт-Петербурге стал первым гостиничным проектом сети в России. Еще один отель открыт в Новосибирске. На разных этапах реализации находятся проекты в Томске, Тюмени, Липецке, готовится к открытию отель в Калининграде.