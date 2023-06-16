"В последние годы компания увеличивает количество и географию полётов из столицы Башкортостана. Так, до конца 2023 года планируем запустить рейсы в Кемерово, Тель-Авив, а также в Тбилиси. Считаем, что эти маршруты будут востребованы жителями", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров авиакомпании Павла Удода.

По данным Хабирова, "география направлений, по которым летают самолёты компании, отвечает запросам жителей Башкортостана; при этом республика субсидирует часть стоимости перелётов на внутренних рейсах для снижения цены билетов".

Авиакомпания начала выполнять полеты из Уфы в 2017 году.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.