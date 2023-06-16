Соглашение об этом между правительством Ярославской области и ООО подписано на Петербургском международном экономическом форуме в четверг.

Планируется, что до 2026 года будет построена база отдыха с различными вариантами размещения общей емкостью более 100 номеров, с объектами спортивной, развлекательной, туристической, оздоровительной, познавательной и сервисной инфраструктуры.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Момо Групп" зарегистрировано в декабре 2022 года в Ярославле. Бенефициар компании — Джурат Закиров. Он же является руководителем ярославских АО "Ленинский рынок" и ООО "Дордой", которые занимаются арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.