Соглашение о сотрудничестве подписали глава республики Сергей Меликов и генеральный директор АО "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) в четверг.

Отмечается, что соглашение направлено на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе индустрии гостеприимства, создание новых туристских территорий и соответствующей инфраструктуры, повышение инвестиционной привлекательности региона и реализацию совместных проектов.

По данным пресс-службы, одна из задач — обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для граждан, а также повышение уровня сервиса и кадрового обеспечения отрасли. При этом во внимание будут взяты факты сохранение природной среды, уважение традиций, национальных, религиозных и иных особенностей жителей региона.

В основе соглашения также реализация нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", госпрограмма РФ "Развитие туризма" и стратегия развития туризма в России на период до 2035 года.