"Процесс (выкупа самолетов в оперлизинге — ИФ) оказался чуть сложнее и дольше, чем мы рассчитывали. При этом мы достаточно активно двигаемся по страховому урегулированию с лизингодателями, в работе порядка 47 воздушных судов. Процесс в достаточно активной фазе, больше говорить ничего не буду, потому что лизингодатели очень чувствительны к этому вопросу", — сказал Александровский журналистам на ПМЭФ-2023.

По его словам, в конечном итоге эти самолеты станут собственностью специально образованной лизинговой компании, в пользу которой "Аэрофлот" будет осуществлять лизинговые платежи.

"Финансирование (выкупа самолетов — ИФ) осуществляется из средств ФНБ. Соответственно, через механизм лизинга обеспечивается возврат средств ФНБ", — пояснил он, отвечая на вопрос, для чего в этой схеме нужно участие специально созданной лизинговой структуры.

"В конечном итоге эта (лизинговая — ИФ) компания станет кэптивной для "Аэрофлота", — добавил он.

Отвечая на вопрос, будут ли с этой компанией работать другие российские перевозчики, глава "Аэрофлота" сказал: "Знаю, что другие перевозчики тоже общаются с лизингодателями на тему страхового урегулирования. Скорее всего, они пойдут по пути создания своих кэптивных лизинговых компаний. Если захотят прийти к нам, будем рады всех удовлетворить".

Всего в парке группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") на конец мая было 346 воздушных судов, сказано на сайте компании. По словам Александровского, 102 воздушных судна находятся только в российском реестре (что позволяет им летать за рубеж), выкуплено на данный момент 18 самолетов, которые ранее находились в не запрещенном санкциями финансовом лизинге.

Глава Минтранса Виталий Савельев сообщал в марте, что правительство выделило порядка 300 млрд руб. для выкупа самолетов у иностранных лизингодателей. Часть этих средств, по его словам, уже использовал "Аэрофлот".

Сама компания сообщала в прошлом году о выкупе 10 Boeing 777-300ER и 8 Airbus A330. При этом все выкупленные Boeing в дальнейшем были вновь переведены в оперлизинг. Источник "Интерфакса" сообщал, что их новым лизингодателем стало ООО "НЛК-финанс". Согласно данным ЕГРЮЛ, эту компанию учредили в декабре прошлого года ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" (подведомственно Росавиации) и учрежденное им же незадолго до этого ООО "Страховая компания "НСК". Источник агентства на страховом рынке пояснял ранее, что НСК создана для страхования рисков авиаперевозчиков в связи с санкциями и "блокировкой в ряде случаев традиционных механизмов авиастрахования".

В апреле "НЛК-финанс" начала размещение дебютного выпуска 15-летних облигаций почти на 35 млрд руб. Согласно сообщению НРД, размещение проходило по закрытой подписке в пользу Минфина РФ в рамках программы облигаций на 300 млрд руб., зарегистрированной ЦБ в конце прошлого года.