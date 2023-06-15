Соответствующее инвестиционное соглашение заключили ООО и АО "Корпорация Туризм.РФ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Общий объем инвестиций в создание многофункционального комплекса составит порядка 15 млрд рублей.

Проект будет реализован в два этапа: первый — до 2027 года, второй — до 2031-го.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на церемонии подписания соглашения отметил, что благодаря помощи МИД РФ и руководства Мьянмы в сафари-парк в ближайшем будущем в качестве подарка будут доставлены шесть слонов, которые "дадут хороший старт реализации данного проекта". В перспективе в парке будут жить не только экзотические, но и традиционные для средней полосы России животные.

Кроме собственно сафари-парка, комплекс будет включать рекреационные зоны, гостиничную, развлекательную и обеспечивающую инфраструктуру.

"Проект действительно сложный, но мы опираемся на наш богатый опыт. Мы открывали первый сафари-парк в Китае в 1993 году, принимали участие в строительстве других сафари-парков по всему миру", — цитирует пресс-служба облправительства гендиректора Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгарда Запашного.

ООО "Цирк братьев Запашных", по данным ЕГРЮЛ, зарегистрировано в Москве в 2004 году. Занимается деятельностью в области исполнительских искусств.

АО "Корпорация Туризм.РФ" создано в декабре 2020 года для развития внутреннего и въездного туризма.