Местами по территории республики ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 23 м/с, говорится в сообщении.

Из-за сильных осадков на реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах — сход небольших селевых потоков.

По данным МЧС, непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с подтоплением низменностей, увеличением количества ДТП, повреждением опор линий связи и электропередачи, а также гибелью сельхозкультур.

Как сообщалось, днем 15 июня из-за сильных дождей на 41 км федеральной автодороги "Черкесск-Домбай" в Карачаево-Черкесии начал сходить грязевой сель. Движение по автотрассе к курорту Домбай на этом участке полностью перекрыто. Автомобилистам рекомендовано воспользоваться объездными путями.