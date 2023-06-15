Соответствующее инвестиционное соглашение заключено между "Корпорацией Туризм.РФ" и ООО "Цирк братьев Запашных" в четверг на полях Петербургского международного экономического форума.

По словам губернатора региона Владислава Шапши, благодаря содействию министерства иностранных дел РФ удалось достичь договоренности о передаче в Калужскую область шести слонов из Королевства Мьянма.

"Хочу ещё раз поблагодарить Сергея Лаврова, я к нему обращался за поддержкой. Совсем недавно у нас был премьер-министр Мьянмы, и вот, пользуясь таким хорошим расположением к нашему региону, мы обратились с просьбой — просьба была услышана, такой подарок (в виде шести слонов — ИФ) будет сделан, подтверждение мы получили", — сказал Шапша.

Он уточнил "Интерфаксу", что слоны могут оказаться в России до конца 2023 года.

Сам проект, по предварительным оценкам, потребует более 18 млрд рублей инвестиций с учетом необходимой инфраструктуры и будет реализован в два этапа.

Первый подразумевает население парка животными, его планируется осуществить к 2027 году. По словам генерального директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного, после слонов в сафари-парке основной упор будет сделан на тигров, медведей, волков, копытных, а также львов и, вероятно, морских животных.

"Передача шести слонов — это большое, серьезное событие. Слоны — это всегда точка притяжения, у нас по всей стране не больше 20 слонов сейчас находится в принципе, некоторые из них вообще не принадлежат Российской Федерации, они иностранные", — сказал он.

Реализация второго этапа проекта намечена на 2031 год и предполагает появление гостиничной и развлекательной инфраструктуры.

Власти Калужской области также намерены предложить Минэкономразвития создать в регионе новую особую экономическую зону туристско-рекреационного типа под проект. Предварительные обсуждения с министерством уже состоялись, сообщил Шапша.

Проект реализуется в формате государственно-частного партнерства.