"Задача, как и во многих других регионах России, сглаживать фактор сезонности. Среди решений, которые позволят это сделать, мы считаем развитие туристской инфраструктуры на востоке области. Стараемся оттягивать, растягивать турпоток на эти территории, тем самым давая туристам новые предложения, чтобы они возвращались. Потому что коэффициент возврата в регион должен быть как у круизного лайнера: три — три с половиной. Ты должен хотеть постоянно возвращаться, и для этого туристический продукт должен развиваться", — цитирует Алиханова его пресс-служба.

По словам губернатора, на решение этой задачи работает областная программа вовлечения в экономику объектов культурного наследия. Есть очень интересные проекты, которые оживят не только сферу туризма, но и экономику этих территорий.

"На эти цели мы даём инвесторам льготные займы до миллиарда рублей под ноль процентов на 15 лет. И списываем 50 процентов "тела" кредита, если за пять лет заёмщик восстановил и ввёл исторический объект в хозяйственный оборот. Это огромный потенциал для восстановления наследия и развития малого и среднего предпринимательства", — сказал губернатор.

В целом, отметил Алиханов, интерес туристов к самому западному региону страны после небольшого снижения в прошлом году снова растёт.

"Мы видим топовый RevPAR (средняя выручка по номерному фонду за сутки в пересчете на один номер) летом на одну комнату в 17,5 тыс. рублей. В феврале хорошо, если три тысячи рублей мы зарабатываем на одном номере в сутки. При том, что уровень загрузки в феврале на побережье Калининградской области — 70 процентов", — сообщил губернатор.

"Ожидаем, что до двух миллионов человек вырастет поток туристов в наш регион в этом году. Когда в 2018 году принимали матчи Чемпионата мира по футболу, думали, что никогда не побьём тех рекордов по посещаемости. Но оказалось не так, мы росли. Конечно, ковид внес ожидаемые корректировки и прошлый год. Но сейчас мы видим очень большой спрос", — заключил Алиханов.

По итогам 2022 года в Калининградской области побывало более 1,835 млн человек.