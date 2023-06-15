По словам губернатора, на решение этой задачи работает областная программа вовлечения в экономику объектов культурного наследия. Есть очень интересные проекты, которые оживят не только сферу туризма, но и экономику этих территорий.
"На эти цели мы даём инвесторам льготные займы до миллиарда рублей под ноль процентов на 15 лет. И списываем 50 процентов "тела" кредита, если за пять лет заёмщик восстановил и ввёл исторический объект в хозяйственный оборот. Это огромный потенциал для восстановления наследия и развития малого и среднего предпринимательства", — сказал губернатор.
В целом, отметил Алиханов, интерес туристов к самому западному региону страны после небольшого снижения в прошлом году снова растёт.
"Мы видим топовый RevPAR (средняя выручка по номерному фонду за сутки в пересчете на один номер) летом на одну комнату в 17,5 тыс. рублей. В феврале хорошо, если три тысячи рублей мы зарабатываем на одном номере в сутки. При том, что уровень загрузки в феврале на побережье Калининградской области — 70 процентов", — сообщил губернатор.
"Ожидаем, что до двух миллионов человек вырастет поток туристов в наш регион в этом году. Когда в 2018 году принимали матчи Чемпионата мира по футболу, думали, что никогда не побьём тех рекордов по посещаемости. Но оказалось не так, мы росли. Конечно, ковид внес ожидаемые корректировки и прошлый год. Но сейчас мы видим очень большой спрос", — заключил Алиханов.
По итогам 2022 года в Калининградской области побывало более 1,835 млн человек.