«Развитие туризма в Ленинградской области поддерживается в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Регион пользуется всеми его инструментами и является привлекательным для любого туриста. В 2023 году для дальнейшего развития инфраструктуры и реализации программ региону будет выделено 185,6 млн рублей. Более 10% от этой суммы (19 млн рублей) будет потрачено на реализацию программы школьного туризма с 5-го по 9-й класс, также 12,4 млн выделено на проведение событийных мероприятий», — цитирует пресс-служба зампреда правительства Дмитрия Чернышенко.

Он отметил, что остальные средства пойдут на создание кемпингов и автокемпингов, обустройство пляжей и национальных турмаршрутов, развитие доступной туристской среды для лиц с ограниченными возможностями – всего около 117 млн рублей.

«На создание некапитальных средств размещения в 2023 году региону выделено 36,6 млн рублей», – добавил Чернышенко.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, в свою очередь, сообщил, что в области разработали инвестиционную стратегию развития туристской инфраструктуры.

«Исходя из транспортной доступности, рекреационной привлекательности и других изюминок флагманами туристической индустрии в регионе были выбраны Выборг, шхеры Выборгского залива, песчаные пляжи Финского залива, Ладожские шхеры, Ладожские пляжи, озера Карельского перешейка, горнолыжные курорты, круизные маршруты, юг Ленинградской области, Старая Ладога и Тихвин», – сказал он.

Также на полях ПМЭФ будет подписано соглашение между регионом и корпорацией «Туризм.РФ» о сотрудничестве в части развития туристской инфраструктуры Ленинградской области.