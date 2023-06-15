Как пояснили в пресс-службе холдинга, речь идет двух подвесных канатных дорогах на горе Красная и горе Острая, системе искусственного оснежения и новых горнолыжных трассах.

«Старт строительства запланирован на 2025 год, оно пройдет в два этапа. В настоящее время ведется подготовка проектной документации и технологических решений. Начаты изыскательские работы на местности, проведена аэрофотосъемка территории на площади 1700 гектаров. Ожидаем, что новая инфраструктура появится в 2027 году и будет способствовать значительному увеличению туристического потока. По нашим прогнозам, к 2030 году он достигнет 600 тысяч человек», — рассказали в пресс-службе ГК «Мантера».

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил, что курорту необходимо быстрое развитие, чтобы успевать за туристическим потоком.

«Количество туристов, приезжающих на Сахалин, чтобы покататься на горных лыжах или сноуборде, постоянно растет. Поэтому курорт нужно развивать, создавать новые трассы. А вокруг них всегда возникают прокаты горнолыжного снаряжения, кафе и рестораны, строятся гостиницы. Это рост инвестиций и дополнительные поступления в бюджет, новые рабочие места для жителей области. Важно, что новыми трассами будут охотно пользоваться и сами сахалинцы, так как горные лыжи и сноуборд пользуются большой популярностью в регионе», — сказал он на церемонии подписания.

Горнолыжный курорт «Горный воздух», расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается крупнейшим горнолыжным курортом в Дальневосточном федеральном округе. Общая протяженность трасс составляет 35 км, их обслуживают три подъемника. На курорте началась реализация ряда инвестиционных проектов, после которой он станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.