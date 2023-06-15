Соответствующий документ подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и управляющий ООО "Озерный край" Олег Барабанов.
По данным пресс-службы правительства региона, инвестиционный проект предполагает застройку 4 га. На этой территории создадут гостиничный и оздоровительный SPA-комплексы с бассейном, ресторан, олений парк, спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта. Также там обустроят освещенные лыжероллерные трассы и зимнюю лыжную трассу.
Объем инвестиций оценивается в 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта — IV квартал 2023 — IV квартал 2025 гг.
В рамках проекта создадут 300 рабочих мест.