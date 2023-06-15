Сегодня в 16:56 Эко-курорт с оленьим парком за 3,3 млрд руб планируют создать к 2026 году в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 15 ИЮНЯ. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД — Эко-курорт премиум-класса "Ярви Резорт" появится в Приозерском районе Ленинградской области к концу 2025 года, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии подписания соглашения.

Соответствующий документ подписали в четверг на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и управляющий ООО "Озерный край" Олег Барабанов. По данным пресс-службы правительства региона, инвестиционный проект предполагает застройку 4 га. На этой территории создадут гостиничный и оздоровительный SPA-комплексы с бассейном, ресторан, олений парк, спортивные площадки для занятий игровыми видами спорта. Также там обустроят освещенные лыжероллерные трассы и зимнюю лыжную трассу. Объем инвестиций оценивается в 3,3 млрд рублей. Срок реализации проекта — IV квартал 2023 — IV квартал 2025 гг. В рамках проекта создадут 300 рабочих мест.

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