Распоряжение о распределении между регионами средств на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится в сообщении.

В соответствии с документом, Карачаево-Черкесия получит почти 340 млн рублей, в том числе в 2023 году — 201,2 млн рублей, в 2024 году — 138,4 млн рублей.

В целом субсидии на поддержку инвестпроектов по созданию средств размещения предоставлены 38 регионам на условиях софинансирования. Конкурсный отбор региональных заявок проводился в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".