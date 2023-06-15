"Судьба знакового объекта истории — Дом Наполеона наконец-то определена. Заброшенное и разрушающееся трехэтажное здание с мансардой обрело владельца. Объект и землю под ним купила калининградская фирма, которая уже имеет опыт владения подобными памятниками истории. Компания решительно настроена на реконструкцию дома и модернизацию его в объят притяжения туристов", — сказал Маслов.

По его словам, планами нового собственника предусмотрено создание в Доме Наполеона музея, гостиницы и кафе. Эта концепция полностью вписывается в планы местной власти по созданию в Правдинске полноценного туристического комплекса, в котором большое место будет отведено истории времен Наполеоновский войн.

Старинное здание является памятником культуры местного значения. Собственник будет в контакте с администрацией Правдинска работать над проектом. Но региональная Служба государственной охраны объектов культурного наследия будет оказывать им самую действенную помощь и поддержку, добавил чиновник.

Он также отметил, что дом Наполеона пользуется большой популярностью у туристов. Экскурсоводы и гиды постоянно водят к нему группы и отдельных туристов, рассказывают историю и легенды. Этому способствует мемориальная доска, установленная на здании.

По данным местных краеведов, этот дом был построен во Фридланде на Пульвер-штрассе не позднее XVIII века. Здание знаменито тем, что в нём в июне 1807 года, после сражения под Фридландом, в котором сошлись российская и французская армии, останавливался Наполеон. В память об этом событии на северном фасаде в 2001 году была установлена памятная доска.

Считается, что этот объект, если будет восстановлен, сможет стать одним из мест притяжения туристов, интересующихся эпохой Наполеоновских войн. Помимо этого дома в Калининградской области немало мест и объектов, связанных с тем временем.

В середине нулевых здание выкупил шурин экс-мэра Москвы Юрия Лужкова бизнесмен Виктор Батурин. Изначально он планировал сделать из него музей, связанный с эпохой Наполеона, в котором размещался бы ресторан. Предполагалось, что открытие произойдет в 2008 году, но планы эти так и не осуществились. Затем последовала череда новых сособственников, которые зданием не занимались и оно стало разрушаться.