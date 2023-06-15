"Чуйский тракт — одна из самых красивых дорог России — заслуживает быть признанным национальным туристским маршрутом. Поэтому сегодня на ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве по этому поводу с главой республики Алтай Олегом Леонидовичем Хорохординым и губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым", — сообщил Томенко.

По его словам, создание и продвижение такого проекта общими усилиями позволит еще больше раскрыть туристический потенциал Сибири.

"Чтобы получить статус национального туристского маршрута, необходимо заручиться поддержкой правительства РФ. Договорились с коллегами, что вместе подготовим заявку в Минэкономразвития РФ", — отметил Томенко.

По его словам, предстоит много работы и по расширению дороги, и по ее благоустройству, поэтому важно, что три региона объединяют свои усилия в этом направлении.

Протяженность Чуйского тракта на территории Алтайского края — около 300 км. Трафик составляет около 20 тысяч машин в сутки, а рядом с городами доходит и до 50 тысяч. На сегодняшний день 112 км дороги уже расширено до 4 полос, сейчас работы ведутся еще на шести участках. По плану, к 2035 году работу по расширению тракта можно завершить по всей его длине.