"Обильные осадки в восточной части Кубани и Республики Адыгеи спровоцировали новые оползни, частично разрушившие дорожное полотно еще в двух местах. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на участках км 44+070 — км 44+240 (п. Каменномостский) и км 67+073 — км 67+127 (с. Хамышки) с сегодняшнего дня введено реверсивное движение со светофорным и ручным регулированием", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 13 июня был введен реверс на оползневом участке на км 78+914 — 79+070. Сотрудники ФКУ Упрдор "Черноморье" осуществляют круглосуточное наблюдение за всеми тремя участками. На 78-м км участок уже накрыт от осадков.

Введено ограничение для движения транспорта массой свыше 3,5 т. Специалисты разрабатывают проектные решения для локализации всех трех оползней и приведению дороги в нормативное состояние. В ведомстве добавили, что трафик на этом участке сравнительно низкий. Временное введение реверса на отдельных участках не создаст ощутимых проблем жителям окрестных населенных пунктов.