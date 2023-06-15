"В настоящее время грязевой сель сходит на 41 км автодороги "Черкесск-Домбай" в районе аула Кумыш. Движение по автотрассе на этом участке полностью перекрыто. Пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

На месте с обеих сторон схода селевого потока дежурят патрули ДПС. Автомобилистам рекомендовано воспользоваться объездными путями. В Госавтоинспекции МВД по КЧР уточнили, что работы по расчистке дорожного полотна от селевого наноса можно будет начать только после того, как селевой поток сойдет полностью.