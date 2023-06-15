Документ подписали губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор ООО "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

Парк будет создан в Конаковском муниципальном округе. Объем инвестиций составит порядка 25 млрд рублей, запланировано создание 1,5 тыс. новых рабочих мест.

При парке предусмотрена производственная площадка "Союзмультфильма", кампус для сотрудников киностудии и деревня аниматоров.

"Уверен, что тематический парк "Союзмультфильма" станет точкой притяжения в Тверскую область туристов со всей России", — сказал на церемонии подписания соглашения Руденя.

Ранее при содействии киностудии в Твери были открыты два современных детских сада "Чебурашка" и "Умка", названные и оформленные в честь героев отечественных мультфильмов. Кроме того, детсад "Умка" стал первым дошкольным учреждением, где совместно с "Союзмультфильмом" оборудована мультипликационная студия для дошкольников.