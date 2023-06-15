"ПМЭФ, по сути, является, завершающей стадией проработки больших инвестпроектов. Это касается всех соглашений, подписываемых на питерской площадке. Таким путем мы пришли и к созданию многопрофильного туркомплекса "Озерное", над которым тщательно работала Корпорация развития вместе с инвестором", — написал Никитин.

В рамках соглашения в Шиловском районе в Санском сельском поселении на территории более 70 га будут построены домики для круглогодичного проживания как объекты ИЖС, дом отдыха и досуговый центр, теннисные корты и воркаут-зоны, несколько гостиниц, ресторанов, кафе и магазинов, водозаборы и новые дороги.

Объем инвестиций в проект составляет 1,2 млрд рублей.

"Инвестор провел исследование, выяснив предельно высокий уровень спроса на проживание и отдых в такого рода туркомплексах", — добавил Никитин.

Первыми — в 2024/25 годах — будут введены в строй гостиница и рестораны, инженерная и транспортная инфраструктура. Далее поэтапно появятся все остальные объекты соцсферы и сферы гостеприимства.