«Мы ожидаем, что цифры прошлого года в целом по въездному потоку в Россию будут превышены. У нас всего въехало в 2022 году порядка 8 млн человек, из которых около 3 млн разместилось в гостиницах. Думаю, что мы цифру в 10 млн по въезду преодолеем. А в гостиницах, по оптимистичным оценкам, видим 3,5-4 млн иностранных гостей в целом по России», — сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Ранее на сессии ПМЭФ, посвященной туризму, он отметил, что целевой показатель развития въездного туризма к 2030 году – 16 млн иностранных туристов, останавливающихся в российских отелях.

Директор центра развития региональной экономики и городской среды Агентства стратегических инициатив (АСИ) Ольга Захарова в своем выступлении на сессии заметила, что основную статистику въезда/выезда предоставляют Погранслужба ФСБ РФ и Росстат. При этом цифры у ведомств очень разнятся.

«Разница в расчетах за 2022 год: 200,1 тыс. показывает статистика Погранслужбы, 8,2 млн – Росстат. Очень большая разница в цифрах, потому что Росстат посчитал всех иностранцев, въехавших в Россию, в том числе из Таджикистана, Узбекистана. Если мы будем опираться на лукавую статистику, то мы никуда не уедем в развитии въездного туризма», — пояснила она.

По мнению Захаровой, показатель иностранного турпотока в 16 млн туристов недостижим.

«16 млн туристов к 2030 году – это недостижимая цель, на мой взгляд. Потому что нам необходимо увеличить въездной турпоток в 80 раз – с 200 тыс. в 2022 году до 16 млн. В 2018 году, когда у нас проходил ЧМ по футболу, на 100 жителей России приходилось 17 въездных туристов. Для сравнения в США на 100 жителей приходится 54 туриста, в Испании – 261, во Франции – 309», — добавила эксперт.

Вахруков напомнил, что въездной туристический поток зависит от двух ключевых решений: запуска электронной визы, который ожидается в июле, и групповых безвизовых поездок с Китаем.