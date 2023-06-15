"В ходе ПМЭФ-2023 (Петербургского экономического форума — ИФ) планируется подписание межсистемного договора между АО "НСПК" и Мьянманским платежным союзом, что, по прогнозам, позволит уже к концу года провести пилотную трансакцию с использованием карты "Мир" в Мьянме", — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Кроме этого, Россия и Мьянма увеличивают количество корреспондентских счетов между финансовыми организациями, а также планируют подписать меморандум о сотрудничестве в сфере туризма до конца года.

"Создание независимой инфраструктуры расчётов позволит раскрыть потенциал нашего торгово-экономического сотрудничества, от наращивания поставок из России необходимых для нас продукции ТЭК и сельхозтоваров, до привлечения туристов в Мьянму", — сказал министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо, слова которого приводит пресс-служба Минэкономразвития.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор карт "Мир") Владимир Комлев в среду сообщал, что НСПК ведет переговоры о начале приема карт "Мир" с пятью-шестью странами, популярными у российских туристов. При этом с какими конкретно странами проводится работа не уточнялось из-за высокого риска вторичных санкций в отношении партнеров НСПК.