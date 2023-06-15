"Группа компаний "Дело" собирается сделать доступными для туристов все достопримечательности Курил. А для этого приобретет судно и займется организацией круизов вдоль Курильской гряды", — сказал глава региона.

По его словам, соглашение с ГК "Дело" по этому проекту областные власти планируют подписать на Петербургском международном экономическом форуме.

Группа "Дело" управляет морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В августе 2022 года "Трансконтейнер" (входит в ГК "Дело") стал владельцем контрольного пакета акций "Сахалинского морского пароходства".