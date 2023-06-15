"В Славянском районе Краснодарского края на территории второго этапа строительства нового направления трассы А-289 (...) археологи обнаружили погребальный комплекс — захоронение мужчины-воина, при котором были найдены железный меч, несколько железных черешковых наконечников стрел, сероглиняная кружка и точильный камень", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь раскопа — примерно 3 тыс. кв. м. Погребение относится к так называемой меотской археологической культуре и датируется I-III веками нашей эры.

С 2021 года в рамках спасательных археологических полевых работ археологами были обнаружены и исследованы 17 объектов археологического наследия. Сейчас ведутся раскопки последнего 18-го объекта. Все работы планируется завершить до конца лета этого года, добавили в пресс-службе.