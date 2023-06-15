«Насыпь склона готова на 85%. В планах – запустить работу склона в этом году. Сейчас вокруг Москвы есть несколько горнолыжных курортов, но они переполнены. Склон в Завидово расширит возможности катания на горных лыжах поблизости от столицы», — цитируются в сообщении слова главы курорта Константина Забродина.

Он добавил, что к летнему сезону 2023 года в Завидово рядом с озером и пляжной зоной открылся глэмпинг.

«Это 26 небольших коттеджей для круглогодичного проживания. Такой формат отдыха пользуется спросом и у семей с детьми, и у индивидуальных гостей, и у туристических компаний», — рассказал Забродин.

В пресс-службе отметили, что параллельно в Завидово идет строительство комплекса отелей и центра семейного отдыха. После окончания работ появятся еще два отеля 3* и 4* на 390 и 300 номеров, апарт-отель на 440 номеров, а также всесезонный семейный центр развлечений с конгресс-холлом и аквапарком. Новые отели начнут принимать туристов в 2025 году. Сейчас номерной фонд курорта насчитывает около 500 номеров и апартаментов трех- и четырехзвездочного уровня.

Рядом с курортом заканчивается строительство порта, который является главным объектом крупного транспортно-пересадочного узла в Тверской области, к ноябрю 2023 года будет завершено и возведение речного вокзала. В эксплуатацию порт будет запущен в навигацию 2024 года.

«Новый порт позволит туристам отправляться в путешествие по воде не из Москвы через сеть шлюзов, а сразу из Завидово. Кроме того, станет возможным смешанный вариант отдыха, когда часть дней отдыхающие проводят на курорте, а часть – на речных экскурсиях и прогулках по Волге. В 2024 году начнется строительство прямой железнодорожной ветки из Москвы до ТПУ, его окончание запланировано на 2025-2026 годы. Когда транспортно-пересадочный узел полностью заработает, мы ожидаем серьезного увеличения притока туристов. По нашим расчетам, после полной реализации проекта Завидово сможет принимать до миллиона человек в год», — отметил Забродин.

В 2022 году курорт принял 450 тыс. туристов, в том числе 150 тыс. – с ночевками в отелях.