Распоряжение о распределении между регионами средств на создание модульных некапитальных построек для размещения туристов подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В частности, Подмосковье получит в 2023 году 318,3 млн руб., 129,8 млн руб. — в 2024 году.

"Для нашего региона — это большое подспорье. Городские округа Московской области популярны среди туристов, о чём свидетельствуют цифры — по итогам 2022 года туристский поток в регионе восстановлен до уровня допандемийного периода и составил 22 миллиона человек. За 1 квартал 2023 года Московскую область уже посетили 4,4 миллиона человек. И глэмпинги, которые как раз относятся к модульным некапитальным средствам размещения часто выбираются туристами для ночёвок", — приводятся в сообщении слова заместителя председателя Мособлдумы Олега Рожнова.

Он отметил, что в Подмосковье функционирует 47 глэмпингов и кемпингов.