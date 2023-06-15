В частности, в лагере "Золотой колос" Арзамасского района зарегистрирован случай стрептококковой инфекции. Кроме того, поступила информация "об ухудшении самочувствия у нескольких детей в лагере "Лазурный" Выксунского района", говорится в сообщении.

Организован осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагерей, взяты пробы воды и пищевых продуктов.

Количество заболевших детей не уточняется.

Прокуратура Нижегородской области сообщает об организации проверки по факту ухудшения самочувствия детей в "Лазурном", в ходе которой "будет дана оценка исполнению законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних".

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин написал в своем телеграм-канале, что в лагерях работают медики.

"Получил сигнал об эпидобстановке в детских оздоровительных учреждениях. В двух зафиксированы признаки разных заболеваний. Сейчас на местах работают наши медики совместно со специалистами Роспотребнадзора. Выясняют все обстоятельства, устанавливают причины, наличие или отсутствие каких-либо болезней", — написал он.