«В Сочи продолжается курортный сезон. Сегодня практически все 170 пляжей побережья открылись для сочинцев и гостей нашего города. На море штиль, температура морской воды комфортна. Пробы, взятые с утра Роспотребнадзором, подтвердили безопасность морских купаний», — цитирует пресс-служба заместителя главы города Олега Бурлева.

Как отмечается в сообщении, при отсутствии штормового предупреждения решение об открытии пляжей пользователи пляжных территорий вправе принять самостоятельно исходя из текущей обстановки на конкретном участке побережья.

В ночь с 13 на 14 июня в Сочи из-за прохождения грозового фронта, сопровождающегося ливневыми дождями, реки Мацеста и Мзымта вышли из берегов. Власти закрыли пляжи, призвали жителей и гостей курорта не проводить время у воды и в целом соблюдать осторожность.