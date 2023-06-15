По его словам, Ростовское кольцо позволит увеличить объем ввода жилищного строительства в Ростовской агломерации на 3 млн кв.м.
Дальний западный обход построили на шесть месяцев раньше срока.
Хуснуллин добавил, что в 2024 году закончат строительство подходов к Крымскому мосту. Также появится кольцо вокруг Азова протяженностью 1,4 тыс. км.
Председатель правления ГК "Росавтодор" Вячеслав Петушенко добавил, что на трассе М4 реконструировали 286 км дорог.
Трасса М4 "Дон" — ключевая трасса юга России, находится в доверительном управлении госкомпании "Автодор". Протяженность автодороги федерального значения Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону — Краснодар — Новороссийск составляет 1542 км. Трасса проходит через семь субъектов РФ.