Аэропорт, как поясняется в пресс-релизе, зафиксировал рост трафика как на внутренних, так и на международных направлениях. Самыми популярными маршрутами внутри страны стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Владивосток и Сочи.

В числе международных направлений лидирует Таиланд, Китай и страны ближнего зарубежья. За пять месяцев 2023 года международный пассажиропоток составил 202,98 тыс. человек, что в 3,5 раза выше аналогичного уровня 2022 года.

Собственником АО "Международный аэропорт Иркутск" является правительство Иркутской области. Аэропорт расположен в черте города, имеет два терминала и взлетно-посадочную полосу протяженностью 3,5 тыс. метров. В аэропорту базируются два перевозчика — "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,625 млн человек.