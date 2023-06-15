Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) подписали губернатор региона Игорь Руденя, генеральный директор АО "Корпорация "Туризм.РФ" Сергей Суханов и учредитель ООО "Жемчужина Селигера" Александр Кахидзе.

"Соглашение предусматривает создание на озере Селигер современного 4-звёздочного парк-отеля "Маяки. Селигер". Предусмотрено строительство гостиниц, гостевых домов, апартаментов, досугового комплекса, развлекательного и круглогодичного акватермального блока, создание спортивной инфраструктуры для семейного отдыха. Подписание соглашения позволит привлечь инвестиции в размере более 2,5 млрд рублей и создать свыше 150 новых рабочих мест для жителей региона", — говорится в сообщении.

"Реализация инвестиционного проекта — это важный вклад в развитие туристского потенциала Тверской области. Проект создаёт условия для всесезонного, круглогодичного отдыха, позволяет стимулировать рост туристического потока в тверской регион. Правительство Тверской области готово оказать необходимое содействие для реализации планов компании "Жемчужина Селигера" в нашем регионе", — отметил на подписании соглашения Руденя, которого цитирует пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что особенностью проекта станут набережная с маяком и причалами для водного личного и прогулочного транспорта. На территории создадут ландшафтный парк, детские площадки, артпространства и сеть прогулочных и велодорожек.

Создание парк-отеля планируется в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Благодаря реализации проекта увеличится туристический поток в Осташковской округ на 35 тысяч гостей ежегодно. За последние семь лет турпоток в Верхневолжье вырос в два раза — с 1,3 до 2,6 млн человек. В ближайшие четыре года планируется увеличить этот показатель как минимум до 4 млн туристов в год, добавили в пресс-службе.