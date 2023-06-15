"Запустили бизнес-портал на RUSSPASS — отечественной платформе для путешествий по России. Теперь эта онлайн-площадка заработает и для представителей туротрасли столицы, регионов и зарубежных партнеров. Здесь им будет проще взаимодействовать друг с другом", — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на бизнес-портале есть такие инструменты, как календарь событий Мостуризма на каждый месяц, в который смогут размещать информацию и сами организаторы туристических активностей, калькулятор для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляет город туроператорам и организаторам деловых мероприятий, а также фотобанк с видами Москвы.

"Скоро заработают сервисы поиска контактов и назначения встреч, подбора площадки и подрядчика для организации мероприятий в столице. В разделе "Бизнес" в онлайн-журнале RUSSPASS Mag будут публиковаться аналитические статьи, интервью с лидерами рынка и другие полезные материалы", — добавил он.

Собянин напомнил, что портал RUSSPASS был запущен в июле 2020 года, им уже воспользовались больше 7 млн раз. Сейчас доступны 30 сервисов и свыше 20 тыс. продуктов для путешествий на четырех языках.

"Здесь можно спланировать поездку, забронировать билеты и гостиницу. Таким образом, московская туристическая экосистема стала полноценной заменой ушедших с рынка зарубежных сервисов", — уточнил Собянин.