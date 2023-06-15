"Сегодня в Уфе на месте украденной скульптуры клеща установили новый памятник и назвали его Валерий II", — говорится в сообщении.

Отмечается, что серебряная скульптура, являющаяся одним из символов города, напоминает о важности мер профилактики заболеваний, переносчиком которых является клещ.

Памятник клещу Валере — пятисантиметровая фигурка насекомого, отлитая из серебра 925-й пробы — был установлен в центре Уфы на улице Мустая Карима в сентябре 2020 года. Скульптура стояла на небольшом постаменте — камне, привезенном с вершины тысячника Южного Урала- Дунан-Сунган.

В мае этого года серебряная фигурка насекомого, призывавшая прохожих быть внимательными на прогулках в лесопарковой зоне, была украдена, предположительно, двумя школьниками.