Мероприятие будет проходить в Воронежском Центральном парке.

"Основная тематика фестиваля, приурочена к Году педагога и наставника, 400-летию со дня рождения святителя Митрофана Воронежского, а также к 100-летию со дня образования Воронежского заповедника", — говорится в сообщении.

К участию в фестивале приглашаются специалисты в области ландшафтного дизайна и садово-паркового искусства, флористические студии, организации агропромышленного комплекса. Заявки на участие в фестивале принимаются до 10 июля включительно.

Международный фестиваль садов и цветов "Город-сад" ежегодно проводится в Воронеже с 2011 года. Это одна из ведущих площадок страны, где демонстрируются достижения садово-паркового, флористического и ландшафтного искусства. Мероприятие пользуется популярностью у профессионального сообщества, жителей и гостей Черноземья.