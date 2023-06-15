"В Архангельской области три уникальных нацпарка — "Кенозерский", "Русская Арктика" и "Онежское Поморье". И я считаю, что мы должны определиться на государственном уровне, какая стратегия должна быть по развитию этих территорий. Судя по мировому опыту, национальные парки приносят огромный доход государствам. И, конечно, если мы на таких территориях будем грамотно развивать инфраструктуру, то не только не увеличим, а скорее, снизим антропогенную нагрузку на них, а людей, которые увидят эти красоты, станет гораздо больше",- сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе выступления на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ — 2023).

Он сообщил, что к развитию туризма на природных территориях необходимо подключать бизнес.

"С учетом того, что у нас большая страна с очень дифференцированной территорией, с разным количеством населения, стратегия развития туристических мест и турмаршрутов должна быть принята на государственном уровне. Это должна быть госпрограмма с четкими планами, сроками и преимуществами для бизнеса, которые позволят снизить издержки на развитие за счет предоставления льготных режимов и так далее", — отметил Цыбульский.

По его словам, важно в целом развивать внутренний туризм в стране. В Архангельской области туристы могут посетить Соловки и город Сольвычегодск, который в 2023 году стал столицей проекта "Серебряное ожерелье России".

"Это небольшой, но исторически значимый город — отсюда на освоение Сибири и Дальнего Востока отправилась экспедиция Ермака, здесь сохранились уникальные памятники строгановского барокко. Кроме того, Сольвычегодск по праву называют северной Мацестой — там есть сероводород, уникальные грязи и минеральные воды. И наша задача — развить такие места, в том числе и в части туризма, дарить людям там эмоции", — отметил губернатор.