Он сообщил, что к развитию туризма на природных территориях необходимо подключать бизнес.
"С учетом того, что у нас большая страна с очень дифференцированной территорией, с разным количеством населения, стратегия развития туристических мест и турмаршрутов должна быть принята на государственном уровне. Это должна быть госпрограмма с четкими планами, сроками и преимуществами для бизнеса, которые позволят снизить издержки на развитие за счет предоставления льготных режимов и так далее", — отметил Цыбульский.
По его словам, важно в целом развивать внутренний туризм в стране. В Архангельской области туристы могут посетить Соловки и город Сольвычегодск, который в 2023 году стал столицей проекта "Серебряное ожерелье России".
"Это небольшой, но исторически значимый город — отсюда на освоение Сибири и Дальнего Востока отправилась экспедиция Ермака, здесь сохранились уникальные памятники строгановского барокко. Кроме того, Сольвычегодск по праву называют северной Мацестой — там есть сероводород, уникальные грязи и минеральные воды. И наша задача — развить такие места, в том числе и в части туризма, дарить людям там эмоции", — отметил губернатор.