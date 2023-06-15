«Мы обсуждаем с коллегами, чтобы со следующего года переходить на единую региональную субсидию на развитие туризма, которую уже регионы будут по своему усмотрению, но имея жесткие ключевые показатели, расходовать на те или иные направления, которые для них являются приоритетными. Чтобы мы с федерального уровня не "переставляли ноги" – не определяли, куда региону нужно двигаться. Будут ключевые показатели, а направление регионы будут определять сами", — сказал замминистра журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Он напомнил, что в России работают несколько программ поддержки развития туризма в регионах – это реализация туристического кода, строительство инфраструктуры для туристических маршрутов и пляжей, поддержка предпринимательских инициатив, программа социального заказа. Есть также общие меры поддержки развития инфраструктуры для туризма – субсидии на строительство модульных отелей и льготные кредиты на создание крупных гостинично-туристических комплексов.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявлял, что в 2023 году на развитие инфраструктуры для приема туристов в регионах России и программы поддержки путешествий школьников и студентов правительство направит около 50 млрд рублей.