Средства выделяются в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, в ходе презентации инвестиционного потенциала Челябинской области на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023) отметил, что территория обладает значительным туристическим потенциалом — три национальных парка, более десятка горнолыжных курортов , более 3 тыс. озер, историко-культурный заповедник на месте древнего города Аркаим.

"У нас замечательный красивый регион. Жители области и наши соседи давно про это знают. Мы работаем над тем, чтобы вся Россия узнала о рекреационном туристическом потенциале нашего региона", — сказал губернатор, выступая на форуме в четверг.

Ранее глава области также ставил задачу войти в федеральный проект по модульным объектам, чтобы увеличить их количество для круглогодичного отдыха в популярных местах в ближайшее время.

"Необходимо наращивать количество современных мест размещения в регионе. Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. За прошлый год Челябинскую область с ночевкой посетило более 5 млн 200 тыс. человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Тренд важно продолжить. В целом сегодня беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, и нужно максимально их использовать", — подчеркнул глава региона, выступая перед депутатам и общественностью в мае.

По его словам, в регионе ведется комплексная работа по раскрытию туристического потенциала таких значимых объектов, как озеро Тургояк, заповедник "Аркаим", бассейн реки Ай.

В свою очередь замгубернатора Александр Богашов уточняет, что за два года инвесторам области будет направлено 918 млн рублей. В результате предоставления указанных средств инвесторам ожидается строительство около 30-ти гостиниц модульного типа с более чем 850 номерами.

При этом частные инвестиции представителей туристического бизнеса региона составят порядка 3 млрд рублей.

"Туристический поток в Челябинскую область с каждым годом растет, отсутствие комфортных мест размещения является сдерживающим фактором прироста числа туристов в регион и увеличения доли отрасли в структуре экономики. Для решения этой задачи и выполнения поручения губернатора Челябинской области правительством совместно с АНО "Центр проектного развития" проведена масштабная работа с инвесторами и подготовка к заявочной кампании. Приложенные усилия оправдались: Челябинская область — вторая в стране по объему субсидии", — приводит пресс-служба комментарий Богашова.

Между тем замгенерального директора АНО "Центр проектного развития" Челябинской области Инна Хваткова уточнила "Интерфаксу", что свои заявки в Минэкономразвития РФ направляли 28 инвесторов.

"Общая сумма заявок была на сумму чуть более 1 млрд рублей. В результате конкурсного отбора мы получили 91% от заявленных средств. Дополнительный номерной фонд будет строиться в регионе в 2023-2024 годах", — отметила руководитель.

По ее сведениям, свои заявки на софинансирование строительства быстровозводимых модульных строений направили инвесторы практически из всех территорий области, где есть объекты туристического притяжения.

"Федеральные средства компенсируют затрата на номера в сумме до полутора миллионов рублей за номер. В некоторых территориях это будут новые объекты, где-то планируют провести реконструкцию", — пояснила.

Ранее сообщалось, что федеральные субсидии на строительство модульных отелей получат 38 субъектов. В 2023 году на эти цели будет выделено свыше 3,5 млрд рублей, а в 2024-м — еще более 4 млрд.

Решение даст возможность реализовать более 200 инвестпроектов и создать новые туристические объекты общей вместимостью порядка 6,5 тыс. номеров.