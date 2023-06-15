«С одной стороны, мы очень похожи с Санкт-Петербургом, с другой – мы сильно отличаемся. Мы не так зависели от въездного туризма, как Петербург, хотя город постоянно делился с нами турпотоком, особенно однодневным. У нас сегодня реальный рост турпотока в два раза, если брать 2017 год и 2022 год. С 3 млн до более чем 6 млн при двух миллионах населения. Это очень хорошие цифры», — рассказал он, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию туризма в РФ.

Как отметил Дрозденко, Ленинградская область заинтересована в том, чтобы туристы приезжали не на один день, а на несколько, потому что средний чек будет выше, и это поможет турбизнесу зарабатывать.

«Когда мы запустили поезд «Ласточка» на Выборг, то турпоток туда сразу вырос вдвое. Поэтому мы стали предлагать новые маршруты, новые четыре турпродукта – «Тропа 47», «Вело 47», «Курорт 47», а также новый проект ― «Авто 47. Все проекты связаны не только с культурной программой и паломническим туризмом, но и дают возможности для активного отдыха», — пояснил губернатор.

Дрозденко добавил, что темпы роста номерного фонда в субъекте в 10 раз превышают среднероссийские.