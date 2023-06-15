"16 июня великолучане и гости города узнают, почему город называют столицей цветных фонтанов, смогут посетить различные выставки, посмотреть выступления артистов, а также поучаствовать в тематических викторинах и конкурсах", — сказано в сообщении.

В празднике будут задействованы четыре фонтана: "Колос" на площади Ленина, "Три поколения" на площади Матросова, "Венок славы" на площади Калинина и "Каменный цветок" на площади Рокоссовского.

Как подчеркнули организаторы, особенный колорит празднику придаст проходящий в Великих Луках 28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту.

Город Великие Луки еще в период существования Советского Союза получил название "столица цветных фонтанов". Именно Великие Луки стали одним из первых городов СССР, в которых были установлены цветомузыкальные фонтаны, первый из них появился в 1949 году. Инженер городского водоканала Александр Логинов стал проектировать для города оригинальные фонтаны, аналогов которых в тот период не существовало. В разные цвета струи окрашивают лампочки, вмонтированные в фонтаны. Некоторые фонтаны были еще и музыкальными.