Соглашение о сотрудничестве компании и края при реализации проекта подписали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и директор "Агроком-Холдинга" Сергей Сапотницкий на ПМЭФ-2023.

Планируется, что проектирование объекта начнется в этом году, строительство — в 2024 году. Сотрудничество в рамках соглашения направлено в целом на развитие санаторно-курортной отрасли в Ставропольском крае.

"Деловой интерес к нашим курортам не менее важен, чем туристический. Такое сотрудничество приведет в регион крупный бизнес, позволит создать новые рабочие места, а бюджет пополнится дополнительным доходом от налогов", — приводятся в сообщении слова Владимирова.

В свою очередь глава компании отметил, что интерес компании связан с увеличением турпотока на Кавказские Минеральные Воды. "Инфраструктурная составляющая, которая создана сегодня на Кавминводах, позволяет реализовывать нам новые проекты ", — сказал Сапотницкий.

Ранее сообщалось, что согласно подсчету с использованием сервисов мобильных операторов и финансовых структур, турпоток на Ставрополье в 2022 году вырос на 13% к 2021 году, составив порядка 8 млн человек. За первый квартал 2023 года число туристов, посетивших край, увеличилось на 14% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Многоотраслевой холдинг "Агроком" образован в августе 2004 года. В состав входят около 60 предприятий пищевой промышленности, аграрной отрасли, упаковочной индустрии и розничной торговли.

По данным ЕГРЮЛ, единственным владельцем ООО "Группа Агроком" (Ростов-на-Дону) является Иван Саввиди.